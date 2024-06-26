Ordu'da denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde hortum oluştu.
Ordu
İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.
İlçenin birçok noktasından görülen doğa olayını bazı kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.