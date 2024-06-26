Dolar
32.86
Euro
35.08
Altın
2,298.78
ETH/USDT
3,382.40
BTC/USDT
61,079.00
BIST 100
10,486.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ordu'da denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde hortum oluştu.

Hayati Akçay  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Ordu'da denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.

İlçenin birçok noktasından görülen doğa olayını bazı kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Assos Örenyeri Ayvacık'taki yangın nedeniyle 3 gün ziyarete kapalı olacak
Ordu'da denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarından görüntüler paylaştı
İstanbul 2 No'lu Barosu heyeti, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin ek delilleri UCM'ye sunacak

Benzer haberler

Ordu'da denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Ordu'da denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi

BM raportörleri: Sudan'da açlığın bir silah olarak kullanılmasına son verilmeli

Karadeniz bölgesindeki 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

ABD ordusunun 2 mensubu, Gazze politikası nedeniyle vicdani ret haklarını kullanmayı talep etti

ABD ordusunun 2 mensubu, Gazze politikası nedeniyle vicdani ret haklarını kullanmayı talep etti
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Hafızasını "amigurumi bebek" örerek güçlendiriyor

Hafızasını "amigurumi bebek" örerek güçlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet