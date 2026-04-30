Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Yapılan ilk kontrollerin ardından Güler’in, detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Başkanımızın genel durumu iyi olup endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."