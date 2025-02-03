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Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Ekip  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.

Yarıyıl tatilini yapmak için 17 Ocak'ta karne alan öğrenciler, iki haftalık aranın ardından 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte bugün çalan ilk ders ziliyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

İstanbul

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına gelen öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına çıktı.

Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu'nda da ikinci dönemin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü İbrahim Aybek ile Okul Müdürü Züleyha Birinci'nin konuşmalarının ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Sınıflarına geçen öğrenciler, dersbaşı yaptı.

Ankara

Ankara'da Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçti. Öğretmenleri, ikinci dönemin ilk dersini verdi.

Öğrencilerden Dina Duman, yarıyıl tatilinde sinemaya gittiğini ve kitap okuduğunu söyledi.

Tatil süresince yakınlarını ziyaret ettiğini belirten Emir Alp Özel, "Dışarı çıktım, top oynadım, ders çalıştım, kitap okudum. Evde çok film izledim, sinemaya gittim." diye konuştu.

Tatilde voleybol oynadığını, dışarıda vakit geçirdiğini anlatan Derya Coşkun ise ayrıca sinemada film izlediğini ifade etti.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart Pazartesi başlayıp 4 Nisan Cuma sona erecek.

Ara tatilin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.   

Adana

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Adana'da 521 bin 929 öğrenci, tatilin ardından dersbaşı yaptı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

Mersin

Mersin'de de öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Kentte 417 bin 757 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Akdeniz ilçesindeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu'na gelen öğrenciler sınıflarına girerek dersbaşı yaptı.

Osmaniye

Osmaniye'de iki haftalık aranın ardından 150 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen dersbaşı yaptı.

Güneysu İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenler, okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından sınıflara geçerek derslere başladı.

Hatay

Hatay'da yarıyıl tatilinin ardından 398 bin 338 öğrenci ve 23 bin 256 öğretmen dersbaşı yaptı.

İskenderun ilçesindeki Nezahat Çeçen İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenler için okul bahçesinde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, davul çalıp şarkı söyleyerek derslere başladı.

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