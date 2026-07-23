"Nostalji Günleri" Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle kültürünü yansıtan geleneksel oyunlar, nostaljik müzikler, klasik araçlar ve çeşitli sahne gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlik, 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Her gün 18.00-24.00 saatleri arasında açık olacak etkinlik alanında sokak oyunları, nostaljik tramvay, lunapark, mezat, hatıra fotoğraf alanları, çocuk atölyeleri ve geleneksel lezzet stantları yer alıyor. Program kapsamında ayrıca bilgi yarışmaları, çocuk müzikalleri, illüzyon gösterileri ve nostaljik konserler de yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, etkinlikle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve paylaşma duygusunu yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Çocukların geleneksel oyunlarla tanıştığını, büyüklerin ise geçmişe dair hatıralarını tazelediğini aktaran Turan, etkinliğin farklı kuşakları bir araya getiren önemli bir buluşma olduğunu kaydetti.