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Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

25.02.2023
Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Fotoğraf: Abdullah Özkul - AA

Niğde/Ankara

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

"Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

Niğde Valiliği: Ekiplerimizin alan tarama faaliyetleri devam ediyor

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz alan tarama faaliyetlerini devam ettirmekte olup ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.

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