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NATO Tiger Meet Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da 3-14 Haziran'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelin tatbikatı başarıyla tamamladığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
NATO Tiger Meet Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Almanya'da 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelimiz, tatbikatı başarıyla tamamladı. Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 22 sorti icra edildi. Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetlerimiz kırmızı desenli uçağımız ile en iyi boya tasarımına sahip uçak kategorisinde üçüncülük elde etti."

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