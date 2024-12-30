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"Narkokapan-4" operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
"Narkokapan-4" operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkokapan-4" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 83 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 50'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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"Narkokapan-4" operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı

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