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İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki "ASTERI" isimli tekneye düzenlenen "Kıskaç-21" operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını, 8'inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin, Merve Yıldızalp  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucu Çeşme'deki Alaçatı Körfezinde "Kıskaç-21" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 8'inin FETÖ mensubu olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İzmir'de yakalanan 8 FETÖ mensubunun kimlikleri belirlendi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ABD bayraklı "ASTERI" isimli yelkenli tekneyle Çeşme Alaçatı körfezinden kaçmak isterken yakalanan 8 FETÖ mensubunun kimlikleri ortaya çıktı.

İçlerinde polis ve askerin de bulunduğu, 1'i kadın 8 FETÖ mensubunun uzun süredir MİT'in takibinde olduğu belirtildi.

Yakalananlardan Ö.B, M.K, A.K, A.Ç ve H.S'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildikleri tespit edildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri A.K'nın da 2016 yılında ihraç edildiği, "örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın devam ettiği belirlendi.

Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asistan doktor olan K.G'nin ve M.G'nin ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum oldukları, tahliyeleri sonrası dava süreçlerinin sürdüğü tespit edildi.

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