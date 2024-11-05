Dolar
34.35
Euro
37.44
Altın
2,735.68
ETH/USDT
2,444.60
BTC/USDT
68,930.00
BIST 100
8,622.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

"Narkoçelik-46" operasyonlarında 42 kişi tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen "Narkoçelik-46" operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
"Narkoçelik-46" operasyonlarında 42 kişi tutuklandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik "Narkoçelik-46" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda 2 ton 3 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü aktardı.

Yerlikaya, uyuşturucunun mücadele alanlarının başında geldiğini belirterek, "Uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden." açıklamasında bulundu.

İllere göre operasyonların detaylarını da paylaşan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Küresel kötülükler karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız
"Narkoçelik-46" operasyonlarında 42 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kırgızistan ile) Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

"Narkoçelik-46" operasyonlarında 42 kişi tutuklandı

"Narkoçelik-46" operasyonlarında 42 kişi tutuklandı

Kayseri'de 1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi

İstanbul'daki DEAŞ soruşturmasında terör örgütünün sözde tüzük hazırladığı belirlendi

Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi

Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
"Gürz-25" operasyonlarında teröristlerin kullandığı 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

"Gürz-25" operasyonlarında teröristlerin kullandığı 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet