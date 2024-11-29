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Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına eklenen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak.

Aziz Aslan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar verdi.

Mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi:

"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında bulunan ve müzekkeremiz ekinde bulunan CD ortamında gönderilen video görüntülerinin incelenerek ilgili videoların ses iyileştirilmelerinin yapılması ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılarak oluşturulan raporun ivedi bir şekilde gönderilmesi rica olunur."

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

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