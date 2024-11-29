Bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik operasyonlarda 104 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2024
Operasyonlarda;
⛔️104 şüpheli tutuklandı.
⛔️48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM… pic.twitter.com/JUZpMoriC2
Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi." bilgisini paylaştı.
Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.