Dolar
28.83
Euro
31.43
Altın
2,002.33
ETH/USDT
2,021.00
BTC/USDT
36,508.00
BIST 100
8,005.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin sesimi duyuyorsan gelip devlete sığın. Orada sonunuz yok. Her gün senin peşinden ağlıyoruz. Gel yanımızda ol. Çocuğumu Bursa'dan alıp Diyarbakır'a götürmüşler. Terör örgütü PKK'ya götürmüşler. Oradan ötesini bilmiyoruz." dedi.

Halit Altun da 2014'te çocuğunun İnönü Üniversitesi'nde eğitim görürken dağa götürüldüğünü belirterek, "13 yıldır davamızın arkasındayız. Ömrümüz var olduğu müddetçe devam edeceğiz. HDP ve PKK sanmasın ki çocuklarımız sahipsiz. Bir canımız var, onu da çocuklarımızın uğrunda vereceğiz. Çocuklarımızı alıncaya kadar bunların yakasını bırakmayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Cezayir basınında geniş yer aldı

Benzer haberler

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

Doktor ve sağlık çalışanları bu kez de köy okulunu "iyileştirdi"

İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi

Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü

Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Yeryüzü Çocukları Derneğinden Filistinli çocuklara destek eylemi

Yeryüzü Çocukları Derneğinden Filistinli çocuklara destek eylemi
Muş ve Bitlis'te 800 bin ton pancarın şekere dönüşen yolculuğu sürüyor

Muş ve Bitlis'te 800 bin ton pancarın şekere dönüşen yolculuğu sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet