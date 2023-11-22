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Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Zafer Fatih Beyaz  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin güney ve doğusunda, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri başta olmak üzere Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rize ile Artvin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın öğleden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların 1400 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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