Muğla'da çıkan yangında yarım hektar ormanlık alan zarar gördü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınında yarım hektarlık alanda zarar oluştu.
Muğla
Bencik Mahallesi Oburcak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı.
Yangında, yarım hektar ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.