Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
Bir kamyonun enerji telini koparması dolayısıyla seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbul
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir kamyonun enerji telini koparması nedeniyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında bir inşaat firmasına ait damperli kamyonun katener (enerji) telini kopardığı belirtildi.
Bu nedenle seferlerin Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Bu arada, arıza nedeniyle Sultanahmet ve Beyazıt istasyonlarında bekleyenlerin mağdur olduğu, kiminin yürümek zorunda kaldığı ve gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.