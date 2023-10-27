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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Bir kamyonun enerji telini koparması dolayısıyla seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Semra Orkan, Selami Küçükoğlu  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir kamyonun enerji telini koparması nedeniyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında bir inşaat firmasına ait damperli kamyonun katener (enerji) telini kopardığı belirtildi.

Bu nedenle seferlerin Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, arıza nedeniyle Sultanahmet ve Beyazıt istasyonlarında bekleyenlerin mağdur olduğu, kiminin yürümek zorunda kaldığı ve gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

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