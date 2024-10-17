Dolar
34.20
Euro
37.10
Altın
2,710.26
ETH/USDT
2,612.30
BTC/USDT
67,689.00
BIST 100
9,002.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç, Ali Ballı  | 17.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla

Ortaca'nın Okçular Mahallesi, Dalaman'ın Elcik Mahallesi ile Menteşe'nin Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.

Bölge sakinlerinin de desteğiyle yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla Valisi Akbıyık, kentteki orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi

Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, bölgede bugün dördüncü yangının çıktığını bildirdi.

Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Kastamonu'da gölet inşaatındaki iş makineleri sel suları altında kaldı
Malatya'da öğretmenin deprem anında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasında
Türkiye ile KKTC'den ortak deprem tatbikatı

Benzer haberler

Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 425 yangında bin 77 hektar alan zarar gördü

Bodrum'a iki kruvaziyerle 1680 yolcu geldi

İstanbul Jet, yakıt depolama tesisi yatırımlarını Balkanlar'a taşımayı hedefliyor

İstanbul Jet, yakıt depolama tesisi yatırımlarını Balkanlar'a taşımayı hedefliyor
"Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kaldırılıyor

"Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kaldırılıyor
Muğla'da kooperatif kuran kadınlar yöresel ürünleri satarak gelir sağlıyor

Muğla'da kooperatif kuran kadınlar yöresel ürünleri satarak gelir sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet