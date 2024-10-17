Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Muğla
Ortaca'nın Okçular Mahallesi, Dalaman'ın Elcik Mahallesi ile Menteşe'nin Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.
Bölge sakinlerinin de desteğiyle yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla Valisi Akbıyık, kentteki orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi
Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, bölgede bugün dördüncü yangının çıktığını bildirdi.
Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.
Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.