Kastamonu'da gölet inşaatındaki iş makineleri sel suları altında kaldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın ardından gölet inşaatında çalışan iş makineleri sel suları altında kaldı, operatörler kurtarıldı.
Kastamonu
İnebolu'da şiddetli yağış, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Sökü Göleti inşaatında ani su baskınına neden oldu.
Dağlardan gelen sel suları, inşaat halindeki göleti bir anda doldurdu.
O sırada sahada çalışmakta olan özel firmaya ait iki iş makinesi, suların ortasında mahsur kaldı. İş makinelerinin operatörleri, şantiyedeki işçiler tarafından kurtarıldı.
DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri, göletin duvarında çatlakların oluştuğu iddiası üzerine inşaat sahasında incelemede bulundu.
İncelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
İnebolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "DSİ yetkililerince, Sökü Göleti'nde inceleme yapılmış olup göletin duvarında herhangi bir çatlama ve benzeri bir riskin oluşmadığı, hayati tehlike arz edecek durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Horma Kanyonu 1 günlüğüne ziyarete kapatılacak
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na girişler, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyaret kapatıldı.
Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.
Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bir ucundan diğer ucuna geçerken ziyaretçilere bölgeyi tanıma fırsatı sunuyor.
Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Ekim Cuma yani yarın yoğun yağış beklendiğinden dolayı herhangi bir aksaklık olmaması için 1 gün süre ile Horma Kanyonu yürüyüş parkuru ziyarete kapatılacaktır. Siz kıymetli misafirlerimize saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.