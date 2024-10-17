Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars
Kentte sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının aniden bastırmasıyla bazı sürücüler hazırlıksız yakalandı.
Kars-Iğdır kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde karla kaplanan yolda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar küreme çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.