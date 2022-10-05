Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.
Muğla
Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 4 helikopter ile havadan, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.