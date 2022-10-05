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Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı

Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameralarının çalışmadığının tespiti üzerine savcılık, sistem arızası mı yoksa fiziki bir müdahale mi olduğunu araştırıyor.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl   | 05.10.2022
Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı

Ankara

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler G.G. ve J.E'nin tutuklanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi, mahkemece reddedildi.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, olayın yaşandığı mekanın kameralarının çalışmadığının tespit etti. Bunun üzerine kameralar detaylı incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Kameraların, sistem arızası mı yoksa olaydan sonra fiziki bir müdahale sonucu mu çalışmadığını araştıran savcılık, çevredeki olay yerini gören güvenlik kameralarının da kayıtlarına el koydu.

Şüphelilerin saç ve tırnaklarından alınan DNA örneklerinin, maktulün doku örnekleriyle karşılaştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazan savcılık, suçta kullanılan bardaktaki parmak izinin tespiti için de Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına talimat verdi.

Olay günü mekanda olan kişilerin ifade alma işlemlerinin devam ettiği soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporların gelmesi ve dijital incelemelerin ardından, iddianamenin hazırlanacağı belirtildi.

Olay

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bardak kırığıyla boğazından ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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