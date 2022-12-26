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Gündem

MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Taarruz Helikopter Filosu'nda görev yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.

Fatma Sevinç Çetin   | 26.12.2022
MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir. Her dağın zirvesi Mehmetçik." mesajına yer verildi.

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