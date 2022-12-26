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Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ali Kemal Akan   | 26.12.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.40'ta başladı.

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