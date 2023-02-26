Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,634.30
BTC/USDT
23,497.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Cankut Taşdan   | 26.02.2023
MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Videoda Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında terörle mücadele, intikal ve barınma görüntülerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Benzer haberler

MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı

MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet