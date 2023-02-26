MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Durmadan Yorulmadan 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023
Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. pic.twitter.com/DvG0J8qmes
Videoda Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında terörle mücadele, intikal ve barınma görüntülerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.