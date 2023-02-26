Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,634.30
BTC/USDT
23,497.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 14 bin 216 hastadan 1199'unun tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 13 bin 17 kişi taburcu edildi.

Mehmet Kara   | 26.02.2023
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor

İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'taki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 14 bin 216 yaralıdan 13 bin 17'si taburcu edilirken, 1199 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Benzer haberler

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor

Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi

Kübalı doktorlar, depremler sonrasında binlerce kilometre uzaktan yardıma koştu

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Adıyaman'da depremde yaralanan çocuğun doğum günü Diyarbakır'da hastanede kutlandı

Adıyaman'da depremde yaralanan çocuğun doğum günü Diyarbakır'da hastanede kutlandı
Enkazdan 25. saatte çıkarılan kız çocuğunu Kocaeli'de kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı

Enkazdan 25. saatte çıkarılan kız çocuğunu Kocaeli'de kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet