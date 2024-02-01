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MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.

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