MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.
Yer: Iğdır— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2024
Parola: “Görülmeden gör!”
Felsefe: “Tek atış, tek vuruş!”
5’inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen “Keskin Nişancı Eğitimi”nden kareler...#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahEizWkpaa
Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.