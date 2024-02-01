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Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul ve İzmir'deki saldırılara ilişkin açıklama

Bakan Tunç, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Pişkin'in katil zanlısıyla İzmir'de taksi sürücüsü Erge'yi yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını, her iki olayla ilgili başlatılan adli soruşturmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul ve İzmir'deki saldırılara ilişkin açıklama

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin gözaltına alındığını hatırlattı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz Erge'nin, aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin yakalandığını aktaran Tunç, "Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Her iki olayla ilgili başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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