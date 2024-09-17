MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde olan Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel klip hazırladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "sessiz ve derinde" başlığıyla paylaşılan klipte, Türk donanmasının envanterinde bulunan denizaltının faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.
Denizaltı Filosu Komutanlığı için özel olarak hazırlanan yaklaşık üç buçuk dakikalık klipte, Denizaltı Filosu Marşı eşliğiyle tatbikat görüntüleri de yer aldı.
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📍Denizaltı Filosu Komutanlığı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2024
Sessiz ve derinde…
138 yıldır Mavi Vatan nöbetinde…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/kSSYCR67Gb