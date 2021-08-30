MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tarihi video klip
Bakanlık tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Kurtuluş Savaşı sırasında çekilmiş orijinal görüntülere yer verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel, tarihi görüntülerin yer aldığı bir video klip hazırladı.
"Türk'ün zaferi" sözleriyle başlayan klip, 1 dakika 36 saniye sürüyor ve tarihe ışık tutan görüntüler içeriyor.
Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanının 99’uncu yılında #30AğustosZaferBayramımız'ı gururla ve coşkuyla kutluyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz 🇹🇷 pic.twitter.com/mMU5nD5vZJ
Tamamıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında çekilen orijinal görüntülerden oluşan video klip, zaferin hangi zorluklarla kazanıldığını da gözler önüne seriyor.
Klipte, savaşı yöneten Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kürekle mevzi kazan askerlerden cepheye kağnılarla mühimmat taşıyan kadınlara, asker kıyafeti diken kadınlardan küçük tamirhanelerde silah üretimi yapan ustalara kadar önemli görüntülere yer veriliyor.
Savaştan kesitlerin de yer aldığı klip, "Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanı" sözleriyle tamamlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.