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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni”ne katılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni”ne katılıyor.
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MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tarihi video klip

Bakanlık tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Kurtuluş Savaşı sırasında çekilmiş orijinal görüntülere yer verildi.

Barış Gündoğan   | 30.08.2021
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tarihi video klip

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel, tarihi görüntülerin yer aldığı bir video klip hazırladı.

"Türk'ün zaferi" sözleriyle başlayan klip, 1 dakika 36 saniye sürüyor ve tarihe ışık tutan görüntüler içeriyor.

Tamamıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında çekilen orijinal görüntülerden oluşan video klip, zaferin hangi zorluklarla kazanıldığını da gözler önüne seriyor.

Klipte, savaşı yöneten Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kürekle mevzi kazan askerlerden cepheye kağnılarla mühimmat taşıyan kadınlara, asker kıyafeti diken kadınlardan küçük tamirhanelerde silah üretimi yapan ustalara kadar önemli görüntülere yer veriliyor.

Savaştan kesitlerin de yer aldığı klip, "Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanı" sözleriyle tamamlanıyor.

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