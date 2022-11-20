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MSB, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Türk savaş uçaklarının terör hedeflerini vurduğu anlar yer aldı.

Ahmet Sertan Usul   | 20.11.2022
MSB, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi.

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