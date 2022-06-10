MSB: EFES 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES 2022 Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün tamamlanan tatbikatla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
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Tatbikattan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Dost ve müttefik 37 ülkenin de katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı #EFES2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz. #MSB pic.twitter.com/Tfxi2Eb1wn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2022