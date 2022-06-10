Dolar
17.09
Euro
18.12
Altın
1,843.64
ETH/USDT
1,778.40
BTC/USDT
29,966.00
BIST 100
2,585.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. İtalya'da içinde Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sürüyor. - VTR
logo
Gündem

Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı

Katar Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'de Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL'in ülkeye ulaştığını duyurdu.

Serdar Bıtmez, Hacer Başer   | 10.06.2022
Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı Kaynak: QNA

Doha

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'ya ulaşan gemide, Katar Genelkurmay Başkanı Salim en-Nabit'in katılımıyla bir tören düzenlendiği ve eğitim gemisinin bölümleri hakkında brifing verildiği aktarıldı.

Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL, şubat ayında Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katıldığı bir törenle Katar Deniz Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Katar Deniz Kuvvetleri, Mart 2018'de 4 eğitim gemisi inşası için Anadolu Tersanesi ile 3 anlaşma imzalamıştı. Türkiye, 2021 yılında da silahlı eğitim gemisi AL DOHA'yı Katar Deniz Kuvvetlerine teslim etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 55 kene türü belirlendi
Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı
MSB: EFES 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İstinaf mahkemeleri karar oranlarındaki hızlı artışla dosyaları eritti
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı

Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı

İstinaf mahkemeleri karar oranlarındaki hızlı artışla dosyaları eritti

Türkiye ile imzalanan mali protokol, KKTC'nin mali yapısı için fırsatlar içeriyor

Bir yılda 8 bin çocuk tarla yerine okula gitti

Bir yılda 8 bin çocuk tarla yerine okula gitti
Sürücü kurslarından kontrolsüz 'direksiyon eğitimi' uyarısı

Sürücü kurslarından kontrolsüz 'direksiyon eğitimi' uyarısı
Düğün, nişan, asker uğurlamasında havaya ateş açılması olaylarına ilişkin genelge

Düğün, nişan, asker uğurlamasında havaya ateş açılması olaylarına ilişkin genelge