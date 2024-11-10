MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.
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Harita Genel Müdürlüğümüzün arşivinden Anıtkabir’in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş tarihî fotoğrafları...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2024
Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #10Kasım… pic.twitter.com/8OdbrTLPNd