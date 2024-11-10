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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Oktay Özden  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.

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