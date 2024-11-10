Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Antalya
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.