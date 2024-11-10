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Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı

M.B. yönetimindeki 41 B 5525 plakalı dane mısır yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.

Zafer Göder  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı

Bolu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, bir süreliğine kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin tırı kaldırma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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