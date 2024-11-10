Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı
M.B. yönetimindeki 41 B 5525 plakalı dane mısır yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.
Bolu
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, bir süreliğine kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin tırı kaldırma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.