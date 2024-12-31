MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, "Kurtay Batman" kod adlı terörist Nusrettin Demir'in, 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında yer aldığı bilgisine ulaştı.
Terörist Demir'i takibe alan MİT, teröristin 2023'den bu yana Irak'ın Gara bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla eylem arayışında olduğu bilgisine ulaşan MİT, düzenlediği nokta operasyonla, Demir ve beraberindeki teröristleri Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Örgütün kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016-2021 tarihlerinde Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.