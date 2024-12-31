Dolar
35.36
Euro
36.81
Altın
2,614.80
ETH/USDT
3,366.90
BTC/USDT
93,433.00
BIST 100
9,798.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Burcu Çalık Göçümlü, Abdullah Sarica  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, "Kurtay Batman" kod adlı terörist Nusrettin Demir'in, 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında yer aldığı bilgisine ulaştı.

Terörist Demir'i takibe alan MİT, teröristin 2023'den bu yana Irak'ın Gara bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla eylem arayışında olduğu bilgisine ulaşan MİT, düzenlediği nokta operasyonla, Demir ve beraberindeki teröristleri Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016-2021 tarihlerinde Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"FETÖ'nün ankesörü"ne takılan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
Mukaddes üç aylar yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden aşkla çalıştık
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabının hacklendiğini açıkladı

Benzer haberler

MİT, 2024'te düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine darbe indirdi

MİT, 2024'te düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine darbe indirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet