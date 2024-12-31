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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Mustafa Güngör  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli tespit edildi.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 21 kartuş ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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