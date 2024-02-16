MİT Başkanı Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün başlayacak 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, konferansta mevkidaşlarıyla istihbarat diplomasisi bağlamında ikili temaslarda bulunacak.
Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.