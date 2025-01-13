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MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle telefonda görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki görüşmesinde, ateşkes çabalarının sürdürülmesinde mutabık kalındı.

Alper Şaşmaz  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle telefonda görüştü

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusunda telefonda görüştü.

Yapılan görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.


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MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle telefonda görüştü
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