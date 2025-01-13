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Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda da kar etkili oluyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.


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