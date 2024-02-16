FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için sarıya büründü.
Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.