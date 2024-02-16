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FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için sarıya büründü.

Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

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