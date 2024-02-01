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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikadaki rehin alma olayına ilişkin açıklamalarda bulundu
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

Mehmet Tosun  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'deki fabrikada 7 işçi rehin alındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
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