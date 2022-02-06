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Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 06.02.2022
Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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