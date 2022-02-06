Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ankara
Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022