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Karla kaplı Amanos Dağları doğa tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Amanos Dağları, karla kaplı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Burhan Ateş   | 06.02.2022
Karla kaplı Amanos Dağları doğa tutkunlarının uğrak mekanı oldu Fotoğraf: Burhan Ateş/AA

Hatay

Yoğun kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturan Amanos Dağları, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Amanos Dağları eteklerinde yer alan Arpalıuşağı Mahallesi bölgesindeki Hatay Doğa Sporları topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı.

Ziyaretçilerden Soner Demir, AA muhabirine, bölgenin görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Amanos Dağları'nın ve doğanın tadını çıkarmaya geldiklerini aktaran Demir, "Buralar görülmeye değer, doğaseverler olarak doğaya sadece ayak izinizi bırakırsanız seviniriz. Amanos Dağları'nda keyifli vakit geçirdik." dedi.

Orhan Elmas da güzel manzarayı ve doğayı herkesin görmesini tavsiye etiğini belirtti.

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