Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,817.60
BTC/USDT
29,400.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aşırı sağcı Yahudi gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda toplanarak “bayrak yürüyüşü” düzenliyor.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

Sarp Özer   | 29.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek

Ankara

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek.

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.

Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek

Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, hava üssü ile askeri tersaneyi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'da 'mehter' sürprizi

Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'da 'mehter' sürprizi
Türk dizileri, Birleşik Arap Emirlikleri ekranlarıyla buluştu

Türk dizileri, Birleşik Arap Emirlikleri ekranlarıyla buluştu