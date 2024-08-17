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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile ilgili anlaşma değişiklikleri ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki mektuplar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammet Tarhan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

İstanbul

"Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmanın Eklerinde Yapılan 2023 Yılına Ait Değişikliklerin" onaylanması hakkında karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Öte yandan "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) Finansman Anlaşmasının Tadiline İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli 6/2/2024 ve 25/3/2024 Tarihli Mektupların" onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu mektuplar Türkiye, Romanya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı "Karadeniz Havzası" Finansman Antlaşması'nın mektup teatisi yoluyla değişikliklerini içeriyor.

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