Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'tan şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin paylaşım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin AK Parti ve MHP gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Komisyonumuz, ilgili kurumlarımız ve Bakanlığımız koordinesinde hazırlanan kanun teklifi ile şehitlerimizin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlıyoruz. Malul sayılmayan gazilerimize gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getiriyoruz. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerimize yönelik evde bakım desteğini artırıyoruz. 15 Temmuz'da millet iradesini korumak için canını ortaya koyan, ancak malul sayılmayan veya malullük derecesi belirlenmeyen gazilerimizin aylık bağlıyoruz. Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve siviller dahil olmak üzere tüm gazilerimizin aylıklarında iyileştirme yapıyoruz. Yaş haddinden kaynaklanan hak kayıplarını gideriyor, malullük derecesi ağırlaşan gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz. 684 sayılı KHK kapsamında bulunan ve terörle mücadelede yaralanan kahramanlarımızın gösterge aylıklarını artırıyor kendilerine gazilik unvanı, aylık artışı ve sosyal haklar tanıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."