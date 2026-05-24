Meteorolojiden yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de görülecek gök gürültülü sağanakların, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.