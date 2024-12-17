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Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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