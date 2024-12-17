Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri beyaz örtüyle kaplandı.
Sivas
Dün yağan karın ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sivas Belediyesi ekipleri de kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntü oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.