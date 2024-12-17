Dolar
34.99
Euro
36.73
Altın
2,641.03
ETH/USDT
4,030.00
BTC/USDT
107,250.00
BIST 100
9,931.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
logo
Gündem

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Halife Yalçınkaya  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Dün yağan karın ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas Belediyesi ekipleri de kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntü oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 9-16 Aralık'ta sahte alkol operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı
Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu
TİHEK'ten cuma namazına giden personeli işten çıkaran firmaya idari ceza
AYM, 10 siyasi partinin 2020 kesin hesaplarını kanuna uygun buldu

Benzer haberler

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu

Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet