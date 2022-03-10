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Meteorolojiden Akdeniz ve Batı Karadeniz'e yönelik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de fırtına ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yoğun kar beklendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 10.03.2022
Meteorolojiden Akdeniz ve Batı Karadeniz'e yönelik uyarı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün akşam saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin geneli ile Adana'nın kuzey ve iç kesimlerinde de rüzgarın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer hamleli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in kıyısındaki Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta görülecek kar yağışlarının, bugün öğleden sonra etkisini artırarak kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un batısında yer yer yoğun olması bekleniyor.

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